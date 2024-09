Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Opel Insignia entwendet

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Franz-Josef-Straße;

Tatzeit: zwischen 04.09.2024, 19.00 Uhr, und 05.09.2024, 09.15 Uhr;

Gestohlen haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gescher einen Pkw. Das grau lackierte Fahrzeug vom Typ Opel Insignia mit BOR-Kennzeichen hatte zur Tatzeit auf dem Stellplatz eines Wohnhauses an der Franz-Josef-Straße gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell