POL-PDWIL: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Flucht vor polizeilicher Kontrolle

Daun (ots) - Am 20.12.2023 gegen 12:53 Uhr stellten die Polizeibeamt*innen einen Roller im Bereich des Parkplatzes der Maria-Hilf-Straße in Daun fest. Im Rahmen der Kontrolle des Fahrzeuges musste festgestellt werden, dass das am Roller angebrachte Kennzeichen nicht für diesen, sondern ein anderes Fahrzeug ausgegeben war. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet und das Kennzeichen sichergestellt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Daun ...

