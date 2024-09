POL-OL: +++ Verlauf des Oldenburger Stadtfestes - 2. Veranstaltungstag +++

Oldenburg (ots) - In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser, in einigen Fällen stiegen die Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster in das Objekt ein. Die Polizei möchte diese Taten als Anlass nehmen und die Bevölkerung diesbezüglich erneut sensibilisieren. Hierzu werden folgende Verhaltenstipps gegeben: - Verschließen Sie bei ...

mehr