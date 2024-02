Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche an der Dieselstraße - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - Am vergangenen Wochenende (16.02. - 19.02.) haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt in Lagerhallen zweier Firmen an der Dieselstraße verschafft. Bei einer Firma für Heizung und Sanitär haben die Einbrecher Kupferreste aus dem Materiallager mitgehen lassen. In das Lager einer danebenliegenden Kfz-Werkstatt gelangten die Täter ebenfalls. Hier schlugen sie das Glas einer Zugangstür ein. Zu möglichem Diebesgut konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Die Ermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wenn Sie uns Hinweise geben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

