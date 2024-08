POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 31. Juli 2024, um 15:50 Uhr, nutze ein 36-Jähriger Delmenhorster einen Gasbrenner um Unkraut auf seinem in der Gertrudenstraße abzuflammen. Dabei geriet eine Hecke auf einer Länge circa 5 Metern in Brand. Das Feuer griff zudem auf einen PKW-Anhänger auf dem Nachbargrundstück über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht ...

