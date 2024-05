POL-PDLD: Fahrt auf Hinterrad führt zu Führerscheinverlust

Germersheim (ots) - In der Nacht auf den 8. Mai verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem gastronomischen Betrieb in der Werftstraße in Germersheim und entwendeten dort Bargeld. Hinweise bitte an die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 ...

