POL-SZ: Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss, Fahrerlaubnis beschlagnahmt

Peine (ots)

Am 16.03., gegen 21:00 Uhr, wurde in Groß Ilsede durch die Polizei ein PKW angehalten und verkehrsrechtlich überprüft. Der 19-jährige Fahranfänger wies sogleich Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum auf, so dass nach einigen Tests durch die Polizei der Verdacht bestand, dass der Führerscheininhaber auf Probe unter Drogeneinfluss seinen PKW gefahren habe. Weiterhin konnten bei dem nunmehr Beschuldigten Marihuana und entsprechende Utensilien festgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung und offensichtlich aufgrund der Drogenbeeinflussung, ging es dem jungen Fahrer immer schlechter, so dass er sich zunächst am Auto festhalten musste und dann auch noch stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn nun ins Klinikum Peine, wo er dann zwecks weiterer medizinischer Maßnahmen verblieb. Durch die Polizei wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und die Fahrerlaubnis beschlagnahmt. Erschwerend kommt noch hinzu, dass der Führer des PKW als Beifahrerin eine 15-jährige Jugendliche dabei hatte, die allerdings noch am Kontrollort an eine erziehungsberechtigte Person übergeben werden konnte.

