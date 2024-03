Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizei Salzgitter für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt vom 17.03.2024

Ein Dokument

Salzgitter-Lebenstedt (ots)

Raubstraftat im Supermarkt

Am 16.03.2024, gegen 17:00 Uhr, griffen zwei bislang unbekannte männliche Personen einen Kunden in einem Supermarkt im BraWo-Carrée in Salzgitter-Lebenstedt unvermittelt körperlich an. Nachdem das 26-jährige, männliche Opfer zunächst von den Unbekannten geschubst und geschlagen worden sei, hätten selbige den mitgeführten Rucksack des Opfers von dessen Rücken heruntergerissen und seien mit der Beute fußläufig geflüchtet. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Lebenstedt in Verbindung zu setzen (Tel. 05341 1897-0).

Einbruch in Tierarztpraxis

Derzeit noch unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 15.03.2024 auf den 16.03.2024 Zutritt zu Tierarztpraxis in der Großen Straße in Bruchmachtersen. Der Einstieg in das Gebäude wurde dabei über ein Fenster im Erdgeschoss gewählt. Durch Einschlagen der Scheibe gelang der Zutritt ins das Gebäude. Dort wurde ein höherer Bargeldbetrag entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter-Lebenstedt in Verbindung zu setzen (Tel. 05341 1897-0).

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell