POL-HSK: Raub eines Smartphones

Meschede (ots) - Am 14.09.2024 befuhr um 17:20 Uhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Menden mit seinem Krad die L 839 aus Grevenstein kommend. An der Einmündung der L 839 mit der K 11 bog er nach links ab, um die L 839 in Richtung Altenhellefeld zu befahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw-Fahrer die L 839 aus Richtung Altenhellefeld kommend. An der o.g. Einmündung ...

mehr