Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 27-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt, 21-Jähriger muss Blutprobe abgeben

Brilon (ots)

Mit einem Kleinkraftrad sind am frühen Sonntagmorgen vermutlich zwei junge Männer in Brilon verunfallt. Gegen 4 Uhr nahmen die Beamten einen Verkehrsunfall an der Straße "Fünf Brücken" auf, bei dem ein 27-jähriger Briloner leicht verletzt wurde. Zum jetzigen Zeitpunkt geht die Polizei davon aus, dass das Mofa von der Fahrbahn abgekommen, in den Graben gerutscht und mit einem Zaun kollidiert ist. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen. Weil der Verdacht besteht, dass der 21-jährige Mofafahrer aus Brilon zum Unfallzeitpunkt unter Drogeneinfluss stand, musste er auf der Polizeiwache Blut abgeben. Das Mofa und weitere Beweismittel sind von der Polizei am Unfallort beschlagnahmt worden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 zu melden.

