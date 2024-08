Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeugbrand - Feuer auf Gebäude übergegriffen, PM Nr. 3

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gestern um kurz vor 07 Uhr geriet in einer Garage in der Schwetzinger Straße ein Hybrid-Fahrzeug der Marke Audi aus bislang unbekannten Gründen in Brand (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5847703). Das Feuer griff auf ein weiteres Hybrid-Fahrzeug der Marke VW Tiguan, der ebenfalls in der Garage abgestellt war, sowie auf das angrenzende Wohnhaus über. Durch ein Großaufgebot der Freiwilligen Feuerwehren Ketsch, Brühl, Schwetzingen, Hockenheim, Walldorf und Altlußheim, die mit mehr als 100 Einsatzkräften vor Ort waren, konnte das weitere Übergreifen des Brandes auf ein benachbartes Wohngebäude in der Schulstraße noch rechtzeitig verhindert werden. Da sich während der Löscharbeiten immer wieder Glutnester entzündeten und das Gebäude zwischenzeitlich wieder in Vollbrand stand, gilt das Wohnhaus nach einer Einschätzung des THW als einsturzgefährdet. Aufgrund dessen mussten der Dachstuhl sowie Teile des Obergeschosses abgetragen werden. Die drei Bewohner des Gebäudes konnten das Anwesen noch rechtzeitig verlassen. Für die weitere Bewertung soll ein Statiker hinzugezogen werden. Aufgrund der bestehenden Einsturzgefahr wurden die nun völlig ausgebrannten Fahrzeuge in der Garage belassen. Ersten Schätzungen zufolge wird der Sachschaden auf ca. 800.000 Euro geschätzt. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte bis zum Folgetag an, da diese auch in der Nacht die Brandwache übernahm, um so die Glutnester zu kontrollieren und bei Bedarf löschen konnten. Die Schwetzinger Straße soll bis zum kommenden Montag weiterhin gesperrt bleiben. Der Brandermittler des Polizeireviers Schwetzingen hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

