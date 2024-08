Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Gescheiterter Versuch, Audi mit Keyless-Go zu entwenden - Zeugen gesucht

Mühlhausen / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei bislang unbekannten Tätern gelang es vorerst, Dienstagfrüh zwischen 03:05 Uhr und 03:08 Uhr einen Audi, der in der Einfahrt eines Anwesens in der Schubertstraße geparkt war, zu entwenden. Glücklicherweise konnte der Besitzer seinen Pkw wenige Stunden später auf einem Parkplatz in der Nähe der Kraichgauschule orten und wieder in seinen Besitz bringen. Die Täter befanden sich beim Eintreffen des Eigentümers bzw. der Polizei nicht mehr vor Ort.

Wenngleich die Täter durch eine Überwachungskamera erfasst worden sind, liegt eine Täterbeschreibung nicht vor.

Ob an dem Audi ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die durch die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg geführt werden. Diese bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und womöglich verdächtige Fahrzeuge, Personen oder Weiteres wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

