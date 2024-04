Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Einbruch in Baustelle - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am Abend des 08.04.2024 verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Baustellengelände in der Neumühlgasse in Landau. Entwendet wurden hierbei unter anderem Baumaschinen. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

