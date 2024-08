Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Polizei sucht nach Fahrradsturz dringend gefährdeten Radfahrer und Zeugen

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Lieferant fuhr auf seinem Fahrrad am Mittwochnachmittag um 16:54 Uhr auf der Liebermannstraße. Ohne auf weitere Verkehrsteilnehmer zu achten, bog er links in die Rohrbacher Straße in Fahrtrichtung Haltestelle Weststadt/Südstadt ab. Dabei nahm er die Vorfahrt von zwei von links kommenden, hintereinanderfahrenden Fahrradfahrern, die in der Folge stark abbremsen mussten, um eine Kollision zu verhindern. Um nicht auf das vordere Fahrrad aufzufahren, musste die 50-jährige Radfahrerin stärker abbremsen und stürzte dann über ihren Lenker zu Boden. Die Dame wurde vor Ort ärztlich versorgt und dann für weitere Behandlungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie wurde durch den Unfall schwer verletzt. Nach Eintreffen der Polizei waren weder der unbekannte Lieferant noch der vorausfahrende Fahrradfahrer vor Ort.

Der Lieferant wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 20 Jahre, schwarze Haare, südländisches Aussehen, er trug einen blauen Rucksack mit gelber Schrift.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, vor allem aber den zweiten gefährdeten Radfahrer, sich unter der Telefonnummer 0621/174 4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell