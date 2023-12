POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Birkenenfeld (ots) - In dem Zeitraum zwischen Dienstagabend 12.12.2023 und Mittwochmittag 13.12.2023 ereignete sich in der Friedrich-Back-Straße in Birkenfeld ein Diebstahl aus einem PKW. Das Fahrzeug war in der Einfahrt zu einer Doppelhaushälfte geparkt. Laut den Eigentümern war der PKW definitiv verschlossen. An den Türen konnten zudem Hebelspuren festgestellt ...

mehr