Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Körperverletzungen zwischen Minderjährigen

Zeugen gesucht

Heinsberg-Dremmen (ots)

In einem Skateparkt an der Sibertstraße wurde am Samstag (25. Mai) ein 10-jähriger Junge aus Heinsberg durch einen etwa 13-jährigen Jungen verletzt. Der Ältere stieß den Jüngeren gegen 18.30 Uhr mehrfach und trat gegen sein Schienbein. Zudem entwendete der unbekannte Junge den Fahrradhelm des Kindes. Er war etwa 150 bis 160 Zentimeter groß, hatte eine schlanke Statur und mittellange blonde Haare. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt, einer langen Hose und er sprach akzentfrei Deutsch. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell