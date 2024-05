Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pressebericht vom 25.05.2024

Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg - Kennzeichen von Pkw entwendet

In der Nacht vom 23./24.05.2024, zwischen 20:15 und 08:20 Uhr, wurden die Kennzeichen eines auf dem Gehweg der Sittarder Straße geparkten Firmenfahrzeuges entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Übach-Palenberg - Diebstahl eines Wohnmobils

Im Zeitraum vom 23.05.2024, 20:00 Uhr und dem 24.05.2024, 08:00 Uhr stahlen unbekannte Täter ein auf dem Parkstreifen des Nordrings vor einem Einfamilienhaus geparktes Wohnmobil. Die Kriminalpolizei wurde mit den Ermittlungen betraut.

Heinsberg-Dremmen - Diebstahl eine E-Bikes

Zwischen 17:30 Uhr und 18:50 Uhr des 23.05.2024 wurde ein auf der Glockenlandstraße abgestelltes E-Bike entwendet. Die Polizei nahm die Strafanzeige auf.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Erkelenz - Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Am 23.05.2024, 20:30 Uhr befuhr ein 21jähriger aus Erkelenz die K29 in Richtung Hetzerath. In Höhe des Kreisverkehrs L227 kam er auf regenasser Straße von der Fahrbahn ab und stieß seitlich mit dem ihm entgegenkommenden Pkw eines 37jährigen Heinsbergers zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 37jährige leicht verletzt, konnte jedoch, nach kurzer Behandlung durch die hinzugerufenen Rettungskräfte, vor Ort wieder entlassen werden. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten eingeschleppt werden. Da der 21jährige offenkundig unter Drogeneinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe durchgeführt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat in Heinsberg geführt.

Heinsberg-Oberbruch - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am 24.05.2024, 20:00 Uhr befuhr eine 25jährige Heinsbergerin die Niethausener Straße in Richtung Deichstraße. In einem Kurvenbereich kollidierte sie dann, mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, zunächst mit dem ihr entgegenkommenden Pkw eines 24jährigen Heinsbergers und im Anschluss daran mit einem am Fahrbahnrand geparkten Pkw. Die 25jährige Unfallverursacherin sowie eine weitere sich im Fahrzeug des 24jährigen befundene 50jährige Frau wurden mit leichten Verletzungen dem Krankenhaus Heinsberg zugeführt. Da die Fahrzeuge der Unfallverursacherin und des 24jährigen durch den Unfall so stark beschädigt wurden, dass sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie eingeschleppt werden. Durch die Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsflüssigkeiten abgestreut und die Fahrbahn gereinigt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf. Die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat in Heinsberg geführt.

