POL-HS: Jugendlicher wird beraubt/ Zeugen gesucht

Hückelhoven (ots) - Eine 15-Jährige Hückelhovenerin stellte am Donnerstag (23. Mai) gegen 14 Uhr ihr hellgrünes E-Bike der Marke Kellys verschlossen an der Straße Am Landabsatz ab. Als sie zurückkam, war das Rad samt Schloss verschwunden. Sie konnte das Zweirad jedoch orten und bemerkte an der Örtlichkeit zwei Personen, die mit ihrem Fahrrad an ihr vorbeifuhren. ...

