POL-PDNR: Wissen - Unfall mit beschädigter Scheibe eines Baumarktes

Daaden (ots) - Am 11.03.2024 teilte ein 45jähriger Mann der Polizei Betzdorf mit, dass er im Zeitraum 07:30 bis 14:25 Uhr in der Straße "Am Hallenbad" in der Nähe der Realschule in Daaden geparkt und hier beim Ausparken mutmaßlich einen anderen PKW beschädigt habe. Da er jedoch keine Kollision vor Ort und den Schaden an seinem PKW erst später feststellte, kann er hierzu keine näheren Angaben. Wer hat im benannten ...

