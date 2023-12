POL-OH: 1. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht in Philippsthal, Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Kirchheim 2. Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall-Flucht in Hünfeld

Polizeipräsidium Osthessen

Bad Hersfeld/Hünfeld (ots)

Philippsthal. Am Samstag (09.12.) in der Zeit von 18:20 Uhr bis 18:30 Uhr parkte eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus der Krayenbergemeinde ihren silber-farbenen Mercedes A-Klasse auf einem der Parkplätze vor dem EDEKA-Markt in der Ulsterstraße. Als sie nach 10 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der Beifahrerseite fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutl. beim Ein/-bzw. -Ausparken gegen das geparkte Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kirchheim - Am Donnerstag, den 14.12.2023, 13:10 Uhr befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer aus Willingshausen die Hauptstraße in Kirchheim aus Richtung Heddersdorf in Richtung Kleba. Aus bisher unbekannten Gründen beschleunigte der Fahrer in Höhe der Hausnummer 38 erheblich seine Geschwindigkeit. Dadurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und prallte anschließend frontal in das Gebäude eines Hotels. Der Fahrer wurde leicht verletzt und mittels Rettungswagen ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Das beschädigte Gebäude wurde über das THW abgesichert. Es entstand ein Sachschaden am Gebäue sowie Fahrzeug in Höhe von 120.000,00 Euro.

Mauer angefahren und geflüchtet

Hünfeld. Am Mittwoch (13.12.) wurde in Hünfeld im Ostlandring bei der JAF-Schule gegen 07.45 Uhr eine Betonmauer durch einen wendenden weißen Lkw beschädigt. Bei dem Fahrer des Lkw soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. An der Mauer entstand ein Schaden von etwa 500 EUR Der Lkw-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher werden an die Polizeistation Hünfeld, Tel. 06652-96580, erbeten.

