Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Folgemeldung: Polizeieinsatz in Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Folgemeldung: Polizeieinsatz in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld. Wie bereits berichtet, kam es am frühen Freitagnachmittag (15.12.) in der Bad Hersfelder Sternerstraße zu einem Polizeieinsatz. Ursprung war eine Mitteilung an die Polizei, wonach eine Person womöglich medizinische Hilfe benötigt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort, verschanzte sich ein Mann, welcher sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zunächst in seinem Wohnhaus. Nachdem er sich - trotz einer fortwährenden kommunikativen Kontaktaufnahme durch die Polizei - nicht freiwillig aus dem Haus begab, wurde er schließlich gegen 18:50 Uhr durch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos der hessischen Polizei im Inneren unverletzt festgenommen. Zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes wird er nun einem Arzt vorgestellt.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen kam es kurzzeitig im dortigen Bereich zur vorsorglichen Abstellung der Gaszufuhr. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für Unbeteiligte.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns aus Gründen des gebotenen Persönlichkeitsschutzes nicht näher zum Sachverhalt äußern.

Dominik Möller,

Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell