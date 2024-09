Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Pkw kollidiert mit Lkw

Brilon (ots)

Am Mittwoch kam es in Brilon zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Gegen 14:50 Uhr befuhr eine 39jährige Frau aus Brilon die Stemmelstraße in Richtung der Almer Straße. Beim anschließenden Überqueren der Fahrbahn kollidierte sie mit einem Lkw eines 23jährigen Mannes aus Mecklenburg-Vorpommern, der sich im Querverkehr befand. Die 39-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte waren im Einsatz und verbrachten die Frau in ein örtliches Krankenhaus. Die Unfallstelle war stellenweise voll gesperrt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

