POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 32. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Schildesche - Am Dienstagmorgen, 06.08.2024, bemerkten die Betreiber einer Gaststätte an der Schildescher Straße, in Höhe Johanneswerkstraße, einen Einbruch. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher, zwischen 23:00 Uhr am Sonntag, 04.08.2024, und 09:50 Uhr am Dienstag, 06.08.2024, gewaltsam Zugang zur Gaststätte. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in eine ...

