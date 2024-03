LPI-NDH: Wohnungseinbruchsdiebstahl

Nordhausen (ots) - In den Morgenstunden des 16.03.2024 führte die Nordhäuser Polizei in der Helmestraße in Nordhausen eine Verkehrskontrolle mit einem Fahrzeugführer durch. Dabei konnte in der Atemluft Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholvortest bestätigte die Nasen der Beamten- der Test verlief mit 0,71 Promille positiv. Eine Blutentnahme wurde in der Folge angeordnet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

