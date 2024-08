Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Imbiss

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Dienstagmorgen, 06.08.2024, bemerkten die Betreiber einer Gaststätte an der Schildescher Straße, in Höhe Johanneswerkstraße, einen Einbruch. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand verschafften sich die Einbrecher, zwischen 23:00 Uhr am Sonntag, 04.08.2024, und 09:50 Uhr am Dienstag, 06.08.2024, gewaltsam Zugang zur Gaststätte. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte zur Tat oder zu möglichen Tätern beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell