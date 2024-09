Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Brilon (ots)

Bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden sind Donnerstagabend zwei Frauen in Brilon. Zwei Autos sind an der Kreuzung Nehdener Weg / Ostring gegen 18 Uhr zusammengestoßen. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Brilon war auf dem Nehdener Weg unterwegs und beabsichtigte vermutlich in den Ostring abzubiegen. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Auto einer 31-jährigen Brilonerin. Sie war gemeinsam mit ihrer 23-jährigen Beifahrerin aus Brilon auf dem Nehdener Weg in die entgegenkommende Richtung unterwegs. Die beiden Verletzten sind durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht worden. Beide Autos waren beschädigt und sind abgeschleppt worden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell