POL-PDTR: Verkehrsunfall auf der B41

Saarburg (ots) - Am Sonntagmorgen, den 18.08.2024, wurde die Polizeiinspektion Saarburg über den Diebstahl eines Wohnanhängers der Marke Adria, Farbe weiß, aus dem Industriegebiet in Saarburg, Nikolaus-Otto-Straße, in Kenntnis gesetzt. Durchgeführte Ermittlungen führten zu dem Ergebnis, dass der Wohnanhänger gegen 06:55 Uhr von bislang unbekannten Täter/n mit einem weißen BMW (SUV) von dem Firmengelände in der ...

