Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei sucht Geschädigten nach verbalem Angriff

Hagen - Iserlohn - Castrop-Rauxel (ots)

Am Freitagmittag (19. Juli) tätigte ein bisher Unbekannter in einer Regionalbahn im Raum Hagen antisemitische Äußerungen. Beim Ausstieg in Iserlohn-Letmathe kam es zwischen ihm und einem unbekannten Geschädigten zu einer verbalen Auseinandersetzung, bei der der Tatverdächtige diesem mit Schlägen drohte.

Gegen 14:30 Uhr, kurz vor der planmäßigen Abfahrt des RB 91 (Hagen - Siegen), begaben sich zwei Männer in das vordere Zugabteil, in welchem sich bereits ein Bundeswehrsoldat befand. Kurz nach der Abfahrt der Regionalbahn sprachen die männlichen Personen den 21-jährigen Soldaten an und suchten das Gespräch mit diesem. Währenddessen erfragten der 19-Jährige und sein bisher unbekannter Begleiter mehrfach den Grund für die Tätigkeit des deutsch-türkischen Staatsbürgers (21). Im weiteren Gesprächsverlauf gingen der Deutsche (19) und der bisher Unbekannte auf die politische Lage in Deutschland, der Türkei und der Ukraine ein. Plötzlich spitzte sich die Unterhaltung zu und seitens des unbekannten Mannes erfolgte eine antisemitische Äußerung, welche durch die umstehenden Fahrgäste vernommen werden konnte.

Kurz vor dem Halt des Zuges am Bahnhof Letmathe kam es dann zwischen dem bislang Unbekannten und einem weiteren Mann zu einer verbalen Auseinandersetzung. Hier provozierte der Tatverdächtige den Geschädigten und drohte diesem mit Schlägen.

Die Identität des 19-jährigen Begleiters wurde durch einen Abgleich des Kfz-Kennzeichens festgestellt. Zudem zeichneten Überwachungskameras den Unbekannten und den Mann aus Castrop-Rauxel (19) auf.

Die Bundespolizei bittet Zeugen um Hinweise. Wer kann Angaben zu dem Geschädigten und zu dem Tatverdächtigen machen, die sich zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr in dem RB91 (Hagen - Siegen) aufhielten? Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen Mann, welcher zum Tatzeitpunkt eine Brille, eine beige Kappe mit einem orangen Schriftzug, ein blaues Poloshirt, eine beige Hose, weiße Turnschuhe und einen schwarzen Rucksack trug. Der Tatverdächtige hat dunkle Haare, einen Bart und trug zum Tatzeitpunkt ein schwarzes T-Shirt, eine kurze olivfarbene Hose und schwarze Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell