Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Birkenfeld (Nahe) (ots)

Am 17.08.2024 zwischen 15:00 und 15:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Drogeriemarktes in der Maiwiese in Birkenfeld zu einem Parkplatzrempler, durch welchen ein PKW der Marke "Jeep" des 86-jährigen Geschädigten beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise hinsichtlich dem zuvor genannten Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

