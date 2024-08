Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Fahrradträger

Leisel (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Freitag, den 16.08.2024 im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr in der Ortslage Leisel einen Fahrradträger entwendet. Der Fahrradträger war zu diesem Zeitpunkt auf einem Grundstück, eines Wohnanwesens in der Hauptstraße abgestellt. Bei dem Fahrradträger handelt es sich um ein Modell der Marke "Thule". Der Schadenswert wird auf circa 260 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt mitteilen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Birkenfeld unter 06782/9910 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell