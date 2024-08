Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Grablichter

Sien (ots)

In der Nacht vom 14.08.2024 auf den 15.08.2024 kam es auf dem Friedhofsgelände in 55758 Sien zu einem Diebstahl von mehreren Grablichtern. Durch bisher unbekannte Täter wurden mehrere Grablichter komplett, andere teilweise von den Gräbern entwendet. Der Schaden beläuft sich derzeit auf einen hohen, 3-stelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell