Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Hagebaumarkt Konz

Konz (ots)

Am 16.08.2024 im Zeitraum von ca 11:10 Uhr bis 11:30 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Hagebaumarktes in Wasserliesch zu einem Unfall mit einem geparkten PKW. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ausparken gegen einen schwarzen Daimler und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die PW Konz, Tel. 06501 9268-0

