Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau bei Unfall in Arnsberg schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße im Bereich der Einmündung Ruhr-Möhne-Eck in Arnsberg-Neheim wurde gestern Nachmittag eine 64jährige Frau aus Arnsberg schwer verletzt. Bei einem Überholvorgang stieß eine 44jährige Frau aus Arnsberg mit dem Auto der 64jährigen zusammen, welche zeitgleich mit ihrem Auto nach links abbiegen wollte. Die 64jährige wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

