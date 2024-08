Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus an Pkw

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alter Postweg;

Tatzeit: zwischen 21.08.2024, 18.00 Uhr, und 22.08.2024, 08.45 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Gronau einen geparkten Pkw. Die Täter schlugen in der Nacht zum Donnerstag eine Scheibe des VW Caddy ein. Das Geschehen hat sich an der Straße Alter Postweg zugetragen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell