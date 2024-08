Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Diebstahl von Baustelle

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Industriestraße;

Tatzeit: zwischen 21.08.2024, 18.00 Uhr, und 22.08.2024, 06.30 Uhr;

Zwei Starkstromkabel entwendet haben Unbekannte in Bocholt. Die Täter betraten in der Nacht zum Donnerstag widerrechtlich eine Baustelle, wo sie ihre Beute abschnitten und nur die Kupplung hinterließen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissa-riat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell