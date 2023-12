Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Fahrzeugbrand in Grundschöttel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am heutigen Montag um 12:43 Uhr zu einem gemeldeten Fahrzeugbrand in der Vogelsanger Straße alarmiert. Hier war aus ungeklärter der Motorraum eines Citroens in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand dieser in Vollbrand. Das Feuer wurde von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht. Nach der Kontrolle des Fahrzeuges mit der Wärmebildkamera wurde dieses an den Fahrzeughalter übergeben. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich und der Einsatz konnte nach guten 60 Minuten beendet werden.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell