POL-DN: Einbruchsversuch in Sportheim

Düren (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen am Dienstag (23.04.2024) in eine Wohnung in der Gneisenaustraße in Düren ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 22:20 Uhr gelangten die Täter über einen Balkon in die Wohnung einer 79-Jährigen. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem Bargeld und Mobiltelefone. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der ...

