Polizei Düren

POL-DN: Großer Schlag gegen die Einbruchskriminalität

Kreis Düren (ots)

Nach monatelangen Ermittlungen kann die Polizei Düren einen Erfolg in der Bekämpfung der Einbruchskriminalität verbuchen.

Mit der Unterstützung von Spezialeinheiten konnten heute fünf Mitglieder einer Bande festgenommen werden, die seit Mitte letzten Jahres eine Vielzahl von Einbrüchen in Tankstellen und Supermärkte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz begangen hatten. Ziel der Beutezüge waren stets Tabakwaren. Der Gesamtschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 1 Mio. Euro. Den Festnahmen gingen Durchsuchungen in 16 Objekten im Kreis Düren, Kreis Heinsberg und Aachen voraus, bei denen unter anderem eine zweistellige Zahl von Mobiltelefonen, mutmaßliche Tatbekleidung, Waffen, Aufbruchswerkzeuge und Unterlagen sichergestellt werden konnten. Die Ermittlungen richten sich gegen insgesamt 17 Personen, von denen sieben derzeit in Untersuchungshaft sitzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell