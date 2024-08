Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter nach Verkehrsunfall auf Krankenhaus-Parkplatz gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Barloer Weg;

Unfallzeit: 22.08.2024; 11.10 Uhr;

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagvormittag in Bocholt ein geparktes Fahrzeug angefahren. Dazu kam es gegen 11.10 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Die Verursacherin brachte den Verkehrsunfall im Nachgang zur Anzeige. Der Fahrzeughalter wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 in Verbindung setzen. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell