Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallzeugen

Meschede (ots)

Am Sonntag kam es in Meschede zu einem Verkehrsunfall. Eine 74jährige Frau aus Meschede war gegen 15:00 Uhr auf der L740 von Meschede in Richtung Remblinghausen unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ihr auf einer längeren Gerade ein anderer Pkw entgegen, welcher soeben ein anderes Fahrzeug überholte. Die Frau musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der überholende Pkw setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell