Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Rollstuhlfahrerin kollidiert mit Pkw

Olsberg (ots)

Bereits am Freitag kam es kurz vor 16:00 Uhr in Olsberg zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Rollstuhlfahrerin. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats wollte eine 37jährige Frau aus Olsberg mit ihrem Elektrorollstuhl die Stadionstraße überqueren. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 59jährigen Frau, die ebenfalls aus Olsberg kommt. Die 37-Jährige wurde durch den Aufprall schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 in Verbindung zu setzen.

