Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Tankstelle

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Olsberg (ots)

In der Nach von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Tankstelle in Bigge. Die Polizei wurde kurz vor 03:00 Uhr über Notruf über das Tatgeschehen in Kenntnis gesetzt. Es waren mehrere Streifenwagen unterschiedlicher Polizeiwachen im Einsatz. Den bislang unbekannten Tätern gelang die Flucht, noch bevor die ersten Streifenwagen an der Tatörtlichkeit eintrafen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich mindestens drei männliche Täter an dem Geschehen beteiligt haben. Ihnen gelang es, gewaltsam in das Objekt einzudringen. Die offensichtliche Zielrichtung war höchstwahrscheinlich das Erbeuten von Zigaretten und Bargeld. Es gibt Hinweise auf drei männliche Personen mit einem eher helleren Hauttyp, zwei davon hatten eine normale Statur, eine Person war eher kräftiger und mit einem grauen Shirt bekleidet. Ein anderer Täter trug einen dunkelblauen Pullover. Alle Personen hatten während der Tatausführung ihr Gesicht vermummt. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass die Täter mit einem blauen VW Golf 8 in Richtung Brilon geflüchtet sind. An dem Pkw waren zur Tatzeit keine Kennzeichen angebracht. Unklar ist bislang, ob eine ggf. vierte Person die Täter als Fahrer unterstützt hat oder ob das Fluchtfahrzeug eigenhändig gesteuert worden ist. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961 - 90200 in Verbindung zu setzen.

