Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrollmaßnahmen an Herbert-Hinnendahl-Straße

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 26.03.2024, erfolgte im Rahmen des Behördenschwerpunkts "Sicherheit in der Bielefelder Innenstadt" ein größerer Polizeieinsatz an der sogenannten "Tüte". Ziel des Kontrolleinsatzes war es, Straftaten im Bereich der Rauschgiftkriminalität aufzudecken und Straftaten, wie Gewalt- und Eigentumsdelikte durch gemeinsame Präsenz mit dem Ordnungsamt zu verhindern.

Die Polizei Bielefeld fokussiert sich seit Jahren auf die Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum insbesondere in der Innenstadt. Im Zuge dessen führen Polizeibeamte verschiedene Sicherheit gewährleistende Maßnahmen durch, wie zum Beispiel Personenkontrollen, Platzverweise, Bereichsbetretungsverbote und Festnahmanen. Manche Maßnahmen sind für den Bürger deutlich sichtbar, andere bleiben für Außenstehende unbemerkt.

Mit dem direktionsübergreifenden Einsatz am Dienstagnachmittag an der "Tüte" zeigte die Polizei Präsenz an einem Platz, der neben dem Kesselbrink, dem Boulevard und dem Jahnplatz im Fokus polizeilicher Maßnahmen steht.

Zum Ende der kalten Jahreszeit kehrt die Szene langsam in den öffentlichen Raum zurück. Die Kontrollen dienten neben den Ermittlungen von Tätern und dem Auffinden von Drogen auch der Aufhellung von Bandenstrukturen.

Die eingesetzten Kräfte kontrollierten insgesamt 46 Personen.

Zwei davon hatten offene Haftbefehle. Ein polizeibekannter 26-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit auf die Wache genommen, weil er im Verdacht steht, Kfz-Aufbrüche begangen zu haben.

Des Weiteren wurde ein 27-jähriger Mann, der in Herford gemeldet ist, beim Handel mit Drogen erwischt. Kurz nach seiner ersten Kontrolle handelte er erneut mit Drogen und wurde vorläufig festgenommen.

Ein 23-jähriger Bielefelder muss sich ebenfalls wegen des Handels mit Drogen verantworten.

Die Polizei Bielefeld wird auch zukünftig Einsätze im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung im öffentlichen Raum durchführen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell