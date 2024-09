Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Raub am Fußweg beim Wasserspielplatz

Arnsberg (ots)

Donnerstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr zu einer Auseinandersetzung in der Nähe des Wasserspielplatz in Arnsberg. Auf dem dortigen Fußweg an der "Promenade" griffen circa sechs Jugendliche im Alter von ungefähr 14-16 Jahren einen Zehnjährigen aus Arnsberg an. Zum jetzigen Zeitpunkt besteht der Verdacht, dass die Jugendlichen dem zehnjährigen Jungen sein Handy wegnehmen wollten. Ein Tatverdächtiger wurde von einem Zeugen beschrieben. Der Beschreibung nach soll er dunkle Hautfarbe haben, schwarze Haare und zur Tatzeit eine schwarze Hose getragen haben. Die weiteren Tatverdächtigen sollen auch männlich gewesen sein, möglicherweise war auch eine junge Frau unter ihnen. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 zu melden.

