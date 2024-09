POL-HS: Einbruch in Geräteschuppen

Übach-Palenberg-Marienberg (ots) - An einer Baustelle an der Straße Grenzweg brachen unbekannte Personen einen Anhänger auf. Sie stahlen daraus diverse Werkzeuge und entwendeten diese. Zudem wurde ein Baustromkasten aufgebrochen. Die Tat wurde zwischen 14.30 Uhr am Freitag, 6. September und 7 Uhr am Montag, 9. September begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 ...

