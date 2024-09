POL-HS: Anhänger und Baustromkasten aufgebrochen

Selfkant-Tüddern (ots) - Am Sonntag (8. September) wurde ein Mofa an der Straße Vollmühle durch unbekannte Personen entwendet. Es konnte in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr