An der Straße Zehnthofweg wurden zwischen dem 6. September (Freitag), 19 Uhr und dem 7. September (Samstag), 13 Uhr, zwei E-Bikes der Marke Saxonette entwendet. Am 5. September (Donnerstag) wurden zwei in einem Fahrradunterstand parkende E-Bikes an derselben Straße beschädigt. Die Täter stahlen Einzelteile der Zweiräder.

