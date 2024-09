POL-HS: Fahrräder und Fahrradteile gestohlen

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Aus einem an der Straße Am Tomberg parkenden Fahrzeug wurde ein Garagentoröffner entwendet. Mit diesem öffneten die Täter das Tor einer angrenzenden Garage und stahlen daraus nach ersten Erkenntnissen ein Fahrrad, eine Fahrzeugbatterie sowie einen Aluminiumkoffer. Die Tat wurde zwischen 18 Uhr am 7. September (Samstag) und 14 Uhr am 8. September (Sonntag) begangen. Rückfragen bitte an: ...

