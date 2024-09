Gangelt-Birgden (ots) - Zeugen verhinderten am Freitag, 6. September, gegen 1 Uhr, den Diebstahl eines Motorrades. Sie beobachteten an der Straße Paulssträßchen drei Personen, die sich an einem Kraftrad zu schaffen machten und sprachen diese an. Daraufhin ließen die Jugendlichen von dem Fahrzeug ab und entfernten sich in Richtung einer Grundschule. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen ...

