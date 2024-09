Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorraddiebstahl verhindert

Gangelt-Birgden (ots)

Zeugen verhinderten am Freitag, 6. September, gegen 1 Uhr, den Diebstahl eines Motorrades. Sie beobachteten an der Straße Paulssträßchen drei Personen, die sich an einem Kraftrad zu schaffen machten und sprachen diese an. Daraufhin ließen die Jugendlichen von dem Fahrzeug ab und entfernten sich in Richtung einer Grundschule. Durch hinzugerufene Polizeibeamte konnten die Tatverdächtigen angetroffen werden. Es handelte sich um drei 15-Jährige aus Geilenkirchen, Gangelt und dem Selfkant. Die Polizei fertigte eine Anzeige gegen die Personen. Die Ermittlungen dauern weiter an.

